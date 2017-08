Europa League: playoff, lo Zenit di Mancini cade in Olanda

16 agosto 2017

Trasferta in Olanda amara per Roberto Mancini. Il suo Zenit San Pietroburgo, che nel campionato russo ha collezionato cinque vittorie e un pareggio in sei partite, cade infatti a sorpresa in casa dell'Utrecht nell'andata dei playoff di Europa League. A decidere la sfida un colpo di testa di Labyad al 22' della ripresa. La gara di ritorno è in programma il 24 agosto in Russia.