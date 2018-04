Europa League, Nizza-Lazio 1-3: Inzaghi a punteggio pieno

LA PARTITA

La Lazio continua a correre anche in Europa. E lo fa gestendo le forze. Solo come le grandi squadre sanno fare. Nel primo tempo va al trotto e contiene il Nizza, nella ripresa poi chiama in causa i pezzi pregiati della rosa e chiude il discorso. per ridimensionare Balo & Co e continuare a guardare tutti dall'alto nel Gruppo K, Alla banda di Inzaghi basta un tempo. Merito di un tecnico che sa come gestire il match e gli uomini a sua disposizione. E anche di un gruppo che, vittoria dopo vittoria, sembra avere sempre più fiducia nei propri mezzi e voglia di stupire. Non solo in Italia.



Dopo il colpo allo Stadium con la Juve, a Nizza Inzaghi sceglie di affidarsi al solito turnover europeo. E l'inizio del match è subito spumeggiante. Perfettamente imbeccato da Sneijder, bravo a piazzarsi tra le linee partendo da sinistra, Balotelli sblocca la gara con un colpo di testa. Il vantaggio dei francesi però dura meno di un minuto. Nemmeno il tempo di battere d centrocampo, infatti, e la Lazio pareggia i conti grazie a un disastro difensivo di Dante e Cardinale e alla caparbietà di Caicedo. Un botta e risposta che infiamma la partita. Il Nizza spinge con Burner dalla parte di Bastos e Patric, cercando il possesso palla per controllare la manovra e innescare SuperMario. La squadra di Inzaghi invece prova ad allargare il gioco e a guadagnare metri per mettere pressione ai francesi in fase di impostazione e gestire le forze. Dopo la fiammata iniziare poi cala il ritmo e la partita si sposta in mediana. Da una parte Milinkovic, Murgia e Di Gennaro provano a gestire il traffico, cercando di verticalizzare. Dall'altra tocca invece a Walter e Mendy mettere ordine davanti alla difesa. A ritmi bassi e con Sneijder fisicamente non al top, Balo prova a fare la differenza, ma non basta. E così i francesi provano a colpire su calcio piazzato. Il finale di primo tempo però è tutto di marca biancoceleste, con Radu che centra la traversa dopo l'ennesima incertezza di Cardinale.



Nella ripresa Strakosha fa tremare subito la Lazio con un'uscita sbagliata su Balotelli, poi tocca a Sneijder testare i riflessi del numero 1 biancoceleste. Poco aggressivi, i biancocelesti perdono campo. E così, fiutato il pericolo, Inzaghi fa entrare l'artiglieria pesante gettando nella mischia Immobile e Luis Alberto. Mossa azzeccata, ovviamente. Con Ciro in campo, infatti, la Lazio cambia subito assetto e passa in vantaggio grazie a Milinkovic, bravo a deviare in rete un perfetto cross di Caicedo. In svantaggio, Favre fa entrare Plea per aumentare il peso dell'attacco, ma è sempre la banda di Inzaghi a tenere in mano il pallino del gioco e a rendersi pericolosa con il suo bomber. Nel finale il Nizza prova ad aggrapparsi a Balo e Sneijder, ma è ancora la Lazio a centrare il bersaglio grosso, arrotondando il risultato al 90' con Milinkovic. Una bella doppietta che chiude il match e "archivia" il discorso qualificazione. La Lazio vola in campionato e in Europa.