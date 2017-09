Europa League, Milan-Rijeka 3-2, Cutrone decisivo al 94'

28 settembre 2017

Nel secondo match della fase a gironi d'Europa League, il Milan vince all'ultimo respiro contro il Rijeka e si conferma in vetta al Gruppo D con sei punti. A San Siro finisce 3-2 per i rossoneri, che volano sul 2-0 grazie ad André Silva e Musacchio ma poi vengono momentaneamente ripresi nel finale dai croati: Acosty accorcia all'84', Elez infila il 2-2 su rigore al 90'. Al 94', però, Cutrone non perdona sotto porta.