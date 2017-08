Europa League, Milan: in 60mila per la pratica Craiova

3 agosto 2017

Dopo l'andata, vinta per 1-0, il Milan aspetta ora gli avversari del Craiova a San Siro. In palio ci sono i playoff dell' Europa League , un traguardo che i rossoneri e i loro tifosi vogliono fortemente per tornare nelle coppe internazionali. C'è grande attesa soprattutto per sapere il nome del nuovo capitano scelto da Montella, oltre che per il grande ritorno di Donnarumma tra le mura di casa, dove sono attesi più di 60mila spettatori paganti.

Sono stati tantissimi, infatti, a rispondere alla chiamata del nuovo Milan delle meraviglie, con la squadra rossonera che ha deciso di mettere in vendita i biglietti anche per i settori inizialmente chiusi, in modo da garantire l'accesso a tutti quelli che volessero assistere all'incontro. Un grande successo per il ritorno dell'Europa a San Siro, visto che l'ultima gara ufficiale dei rossoneri in una competizione europea sul campo di casa risaliva al 19 febbraio 2014, quando il Milan, allora guidato da Seedorf, venne sconfitto per 0-1 dall'Atletico Madrid di Simeone nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Contro il Craiova al Milan basta un pareggio per superare il turno, dopo aver vinto la gara d'andata per 1-0 grazie al gol di Ricardo Rodriguez. La squadra di Montella sembra però pronta a sorprendere con Conti, Suso e André Silva schierati già dal primo minuto, anche se su quest'ultimo il tecnico non ha ancora del tutto sciolto le riserve.



C'è grande attesa anche per sapere chi sarà il capitano come richiesto dalla dirigenza, per inaugurare questo nuovo corso. Il tecnico non ha però ancora scelto le riserve su chi ricadranno oneri e onori del caso anche se non sono pochi a scommettere su Bonucci (grande assente con Biglia). Se dovesse essere tutto confermato, in campo contro il Craiova il Milan dovrebbe schierarsi così: Donnarumma tra i pali, con di fronte Conti sulla destra, Rodriguez a sinistra e al centro Zapata e Musacchio; centrocampo composto da Locatelli, Kessiè Bonaventura a supporto di un tridente che vedrebbe al centro André Silva con a supporto Suso e Niang. Il portoghese dovrebbe venire schierato nonostante un fastidio a un dito del piede. In caso contrario la finalizzazione rossonera sarà affidata ancora una volta a Curtone.