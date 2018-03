Europa League, Milan e Lazio chiamate all'impresa: caccia ai quarti Rossoneri eliminati sei volte su sette dopo aver perso l'andata davanti al proprio pubblico

15 marzo 2018

Se in Champions abbiamo sorriso, ora non resta che attendere altre due imprese in Europa League. Più difficili, certo. Il Milan, sconfitto in casa 2-0 all'andata dall'Arsenal, dovrà compiere un autentico miracolo all'Emirates, dove Gattuso medita di schierare un 4-4-2 a trazione anteriore con due punte. Impresa ostica anche per la Lazio, chiamata a Kiev a segnare almeno un gol per cancellare il 2-2 dell'andata all'Olimpico.



MILAN E LE RIMONTE EUROPEE: UNA STORIA COMPLICATA Difficile, ma non impossibile. Forse. Dopo lo 0-2 interno contro l'Arsenal negli ottavi di Europa League, il Milan è chiamato a un'impresa per continuare la corsa europea. Vincere con due o più gol di scarto segnando almeno tre gol all'Emirates, dove l'ultima volta è uscito con le ossa rotte (3-0 per i Gunners). Rimonta dopo un ko interno riuscita una sola volta ai rossoneri su 7 precedenti, nella Coppa dei Campioni 1955-56 contro il Saarbucken.



Solo una volta, nella storia del club di via Aldo Rossi, il Milan ha saputo rimontare in trasferta una sconfitta al Meazza: era l’anno 1955-56 e si giocava la Coppa dei Campioni. Rossoneri sconfitti a San Siro 3-4 dal Saarbucken e vittoriosi in Germania per 1-4. Poi, la rimonta non è mai riuscita contro Barcellona (Coppa Campioni, 1959-60), Espanyol (Coppa Uefa, 1987-88), ancora Barcellona 0-1 (semifinale Champions League, 2005-06), Manchester United 2-3 (Champions League, 2009-2010), Tottenham 0-1 (Champions League, 2010-2011) e Atletico Madrid 0-1 (Champions League, 2013-2014).

LAZIO A KIEV SENZA MILINKOVIC Inzaghi cambierà qualcosa operando un leggero turnover. A Roma, assieme a Caceres e Basta è rimasto anche Milinkovic-Savic, affaticato. Sono partiti per Kiev, ma probabilmente per partire dalla panchina, Luis Alberto e Radu. In attacco, si ricompone al coppia Felipe Anderson-Immobile, con Murgia possibile sostituto di Milinkovic a centrocampo. L'alternativa è Lulic interno con Lukaku sull'out sinistro. A centrocampo, confermato Marco Parolo a fare da argine e cercare di ripartire: "Mi auguro - ha detto il vice capitano - che la squadra possa essere anche brutta, sporca e cattiva, ma l'importante è conquistare la qualificazione. Dovremo stare attenti alla fase difensiva".

