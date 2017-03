Europa League: "Lo United pesca l'Anderlecht"

17 marzo 2017

E' un'Europa League senza italiane dopo l'eliminazione della Roma. E per il Lione che ha eliminato i giallorossi il prossimo ostacolo nei quarti di finale è il Besiktas. Squadra tosta quella turca che in dieci uomini ha eliminato i greci dell'Olympiacos. Mourinho pesca in belgio e affronterà con lo United l'Anderlecht. Per l'Ajax ci sono i tedeschi dello Schalke 04, gli spagnoli del Celta Vigo sfideranno l'altra squadra belga il Genk.