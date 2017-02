Europa League: la Roma pesca il Lione A Nyon il sorteggio degli ottavi: ecco tutti gli accoppiamenti

24 febbraio 2017

Entra nel vivo l'Europa League. Il sorteggio degli ottavi di finale (andata 9 marzo, ritorno il 16) nella sede dell'Uefa a Nyon, in Svizzera. Sono cinque le favorite alla vittoria finale. E sorteggio insidioso per la Roma di Luciano Spalletti che pesca il Lione di Lacazette. Per il pericolo numero uno il Manchester United il Rostov. C'è il derby tedesco Borussia Moenchengladbach- Schalke 04.

Si affilano le armi nella corsa alla finale, il 24 maggio a Stoccolma.



Ecco gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Celta di Vigo-Krasnodar

Apoel Nicosia-Anderlecht

Schalke 04-Borussia Moenchengladbach

Lione-Roma

Rostov-Manchester United

Olympiacos- Besiktas

Gent-Genk

Copenaghen-Ajax

Per la Roma, un sorteggio non benevolo. Il Lione è un ostacolo difficile: nel girone di Champions, aveva costretto la Juventus all'1-1 allo Stadium. Al'andata, a Lione, la Juve in dieci era riuscita a prevalere 1-0, ma era stato decisivo Buffon, parando un rigore e salvando altre due volte la porta bianconera.

IL COMMENTO DELLA ROMA Come da tradizione a seguire il sorteggio c'era il dirigente giallorosso Antonio Tempestilli: "Se è andata peggio alla Roma o al Lione? Ce lo dirà il campo, il Lione è una grande squadra ma noi siamo la Roma. Non dobbiamo temere nessuno. L'augurio è di ripetere l'impresa di 10 anni fa, ma dobbiamo fare molta attenzione e cercare di fare una buona partita all'andata per poi passare il turno in casa". Sulla sconfitta con il Villarreal Tempestilli è chiaro: "C'è stato un calo di tensione ma credo che il mister abbia già messo i puntini sulle i. Dopo un 4-0 si deve sempre cercare di vincere".

