Europa League: la finale è Ajax-Manchester United

11 maggio 2017

Doppia rimonta sfiorata per Lione e Celta Vigo. Le due squadre sfavorite alla vigilia dai risultati dell'andata se la giocano a viso aperto e per poco non riescono nell'impresa. Al Parc Olympique Lyonnais la squadra di Genesio parte subito forte alla ricerca del gol, ma nell'unica distrazione del primo tempo arriva il gol dell'Ajax, il solito Dolberg con un tocco morbido batte Lopes. Il match dovrebbe essere virtualmente chiuso, ma poi improvvisamente per gli olandesi si spegne al luce e nel finale di tempo Lacazette prima si procura e trasforma un calcio di rigore e un minuto dopo mette in rete di testa. Nella ripresa i francesi hanno altre occasioni per segnare ma Fekir prima e Tolisso poi falliscono incredibilmente il gol. Nel finale arriva il gol di Ghezzal, ma è troppo tardi per recuperare. In finale ci va l'Ajax, determinante il 4-1 dell'andata.



A Old Trafford va in scena un match molto fisico e poco tecnico, Mourinho si affida all'1-0 ottenuto all'andata e cerca soprattutto di non prendere gol, il Celta prova a giocarsela ma senza grande fortuna. E' ancora dai piedi di Rashford (già decisivo all'andata) che parte il cross per Fellaini che il centrocampista belga con un facile colpo di testa trasforma nell'1-0 per i Red Devils. Dopo il gol i ritmi calano e la partita si innervosisce, gli spagnoli riescono a trovare il pari con un colpo di testa dell'ex Fiorentina e Genoa Roncaglia. Lo stesso difensore però pochi minuti dopo viene espulso, stessa sorte per Bailly dello United, i due vengono alle mani e l'arbitro li manda sotto la doccia. Nel finale Guidetti ha l'occasione per segnare il 2-1 e ribaltare il risultato, ma l'attaccante svedese sbaglia clamorosamente a porta vuota. La finale sarà quindi Ajax-Manchester United, appuntamento a Stoccolma il prossimo 24 maggio.