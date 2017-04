Europa League: l'Anderlecht agguanta lo United, il Lione ribalta il Besiktas

13 aprile 2017

ANDERLECHT-MANCHESTER UNITED 1-1

Al Constant Vanden Stock Stadium Lingard sfiora il vantaggio per lo United al 17' quando colpisce in pieno il palo con un tap-in sul tiro di Ibra parato da Ruben. I Red Devils trovano comunque il gol al 37' con Mkhitaryan che mette dentro col destro il cross di Rashford. L'armeno sfiora il raddoppio al 54' quando sepdisce di poco a lato il cross di Darmian. Pogba si divora all'85' il 2-0 calciando addosso a Ruben la sfera servita di Ibrahimovic e un minuto dopo arriva il pareggio dell'Anderlecht firmato di testa da Dendoncker che irrompe in area anticipando Fellaini e Darmian sul traversone di Obradovic.



AJAX-SCHALKE 2-0

All'Amsterdam Arena l'Ajax batte 2-0 lo Schalke ma i tedeschi devono ringraziare Fahrmann che evita in diverse occasioni un passivo più pesante. Dopo 12' il portiere ospite blocca in due tempi il bellissimo tiro di Van de Beek. Al 23' i Lancieri passano in vantaggio con un rigore trasformato da Klaassen e concesso per fallo di Schopf su Younes. I padroni di casa colpiscono al 25' una traversa con un colpo di testa di Sanchez e a inizio ripresa raddoppiano ancora con Klassen che si avventa sul cross di Kluivert. A questo punto sale in cattedra Fahrmann che salva il risultato sul tiro al volo del solito Klassen, sul rasoterra insidioso di Caligiuri, sulla gran botta di Younes e sul tiro a colpo sicuro di Viergever. In mezzo da segnalare anche la seconda traversa di serata colpita da Van de Beek con un gran bolide deviato con la punta delle dita dal portiere ospite.



CELTA VIGO-GENK 3-2

Allo stadio de Balaidos il Genk passa subito in vantaggio al 10' con un colpo di testa preciso di Boetius su cross di Trossard. Il Celta Vigo non ci sta e pareggia i conti al 15' con Sisto che, imbeccato da Guidetti, mette dentro da pochi passi. Tre minuti più tardi è Iago Aspas a siglare il 2-1 per gli spagnoli con un sinistro rasoterra che non lascia scampo a Ryan. Guidetti cala il tris al 38' con uno splendido destro a giro sul secondo palo. Il Genk però è vivo e al 67' riapre totalmente il discorso qualificazione grazie al colpo di testa ravvicinato di Buffel che sfrutta la dormita della difesa del Celta. Nel finale Ryan nega in due occasioni ad Aspas la gioia della doppietta personale.



LIONE-BESIKTAS 2-1

Pochi attimi prima del match i tifosi turchi lanciano petardi e bottigliette sui settori occupati dai supporter del Lione che, per la paura, si riversano in campo rendendo necessario lo slittamento di 45 minuti della gara. In avvio Lopes compie un grande intervento sulla rovesciata di Marcelo. Al 15' il Besiktas passa comunque in vantaggio con Babel che, servito da Talisca, incrocia il destro e batte il portiere dei francesi. L'Olympique prova a reagire al 64' con Valbuena che fa esplodere un destro che termina di un soffio a lato. Lacazette si divora poi il pari al 71' quando, dopo aver scartato Fabri, spara a lato a porta vuota. Tolisso colpisce un palo all'80' con un colpo di testa ravvicinato ma il meritato pari del Lione arriva all'83' proprio con il numero 8 che risolve una mischia in area. Due minuti più tardi i padroni di casa completano la rimonta: Fabri cerca di gestire il pallone in area ma se lo fa incredibilmente soffiare da Morel che deve solo appoggiarlo in fondo al sacco. Il Lione si aggiudica così il primo round, tra sette giorni in Turchia il Besiktas proverà a capovolgere il risultato.