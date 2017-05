Europa League: l'Ajax prenota la finale, Lione affondato

3 maggio 2017

Nell'Ajax spazio al tridente composto da Traoré, Dolberg e Yunes. Il Lione si schiera con Cornet, il recuperato Tolisso e Valbuena alle spalle di Fekir. Lacazette parte dalla panchina per un problema alla coscia. La prima occasione del match è degli ospiti: al 10' Tousart va via sulla destra, mette al centro per Cornet che calcia di prima intenzione il pallone che sbatte sul corpo di Onana e termina a lato. Al 25' è l'Ajax a passare in vantaggio con una spizzata vincente di Traoré sulla punizione messa al centro da Ziyech.



I Lancieri sono cinici e al 34' raddoppiano: Traoré intercetta il rilancio di Lopes e serve in profondità Dolberg che non sbaglia scaricando il destro in rete sul secondo palo. Nel finale di frazione Younes, servito da Klaassen, colpisce a botta sicura ma trova la risposta di Lopes. A inizio ripresa (49') è lo stesso Younes a calare il tris con un tiro che, deviato da N'Koulou, supera la linea di porta rendendo inutile il tentativo di salvataggio di Diakhaby. Al 52' prova a reagire il Lione con un sinistro di Fekir parato in tuffo da Onana. L'Ajax vuole chiudere il discorso qualificazione e al 57' Dolberg lascia partire un violentissimo destro che colpisce in pieno Anthony Lopes. Al 66' il Lione riaccende le speranze con Valbuena che sigla la rete del 3-1 con una conclusione precisa sul secondo palo.



L'Ajax accusa il colpo e rischia di subire il 3-2 pochi istanti dopo ma Onana ipnotizza Fekir, lasciato incredibilmente solo in area. Sulla ripartenza i padroni di casa calano il poker: Ziyech va via a sinistra approfittando di una dormita della difesa ospite, mette al centro per Traoré che sigla la doppietta personale. Ma non è finita qui perché al 73' Onana è ancora decisivo su Ghezzal prima e su Rafael poi. Dall'altra parte Younes si divora il 5-1 calciando debolmente centrale al termine di una ripartenza veloce. Decisivo pochi istanti dopo è Lopes che neutralizza la conclusione di Van de Beek. L'ultimo squillo di un match bellissimo capita al 92' sul sinistro di Ziyech che incrocia il tiro e trova la straordinaria risposta col piede di Lopes. Giovedì prossimo a Lione andrà in scena il ritorno: l'Ajax dovrà gestire l'ampio vantaggio mentre ai francesi servirà un'impresa per approdare in finale.