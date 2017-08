Europa League: ko Ajax e Fenerbahce, bene il Bilbao

17 agosto 2017

Fase a gironi ad un passo per l'Everton di Wayne Rooney: a Goodison Park, i Toffees vincono 2-0. Decidono, per gli uomini di Koeman, le reti di Keane al 30' e Gueye al 44'. Pareggio senza reti, invece, tra il Maritimo e la Dinamo Kiev, in dieci nel finale per il doppio giallo ai danni di Khacheridi: il ritorno si deciderà in Ucraina. Il risultato più sorprendente arriva all'Amsterdam Arena: dopo l'eliminazione contro il Nizza in Champions, infatti, l'Ajax perde anche l'andata contro il Rosenborg. Decide una rete di Adegbenro al 77', con i lancieri obbligati ora all'impresa in Norvegia. Nella serata della debacle dello Shkendija, ci pensa il Vardar a tenere alto il nome della Macedonia in Europa League: splendido successo per 2-0 in dieci uomini contro il Fenerbahce, chiamato ora all'impresa ad Istanbul dopo il gol di Barseghyan e all'autorete di Mehmet Topal nel recupero. Buon pareggio esterno per Rudi Garcia: il suo Marsiglia trova l'1-1 in Slovenia contro il Domzale. Grande successo, invece, per l'Athletic Bilbao, con i baschi che si impongono 3-2 in Grecia contro il Panathinaikos grazie alla doppietta di Aduriz, che rimonta insieme a De Marcos il doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa. Con lo stesso risultato, l'Apollon, in casa, batte il Midtjylland, al quale basterà però un 1-0 in Danimarca per volare ai gironi, e il Krasnodar batte in Russia la Stella Rossa grazie ai gol di Ignatyev, Claesson e Petrov.



Missione compita per il Braga: 2-1 in Islanda contro l'Hafnarfjordur e qualificazione ormai ad un passo. Bilancio positivo per le austriache: Salisburgo e Austria Vienna, infatti, sono quasi ai gironi grazie ai successi esterni, rispettivamente, per 3-1 sul Viitorul campione di Romania e sui croati dell'Osijek, ma l'Altach perde 1-0 in casa contro il Maccabi Tel Aviv. Passaggio del turno ad un passo anche per PAOK e Viktoria Plzen: con lo stesso risultato (3-1), i greci battono gli svedesi dell'Ostersunds, mentre i cechi vincono sui ciprioti dell'AEK Larnaca. Doppio 1-1, invece, per Bate Borisov e Dinamo Zagabria, in casa e rispettivamente contro gli ucraini dell'Oleksandriya e gli albanesi dello Skenderbeu. A un passo dalla qualificazione il Ludogorets, dopo il 2-0 in Bulgaria contro i lituani del Suduva, mentre il Brugge non va oltre lo 0-0 contro l'AEK Atene, con i greci in 10 nella ripresa per l'espulsione dell'ex Inter e Atalanta Marco Livaja. Pareggio a reti bianche anche per il Partizan Belgrado, che dovrà quindi cercare la vittoria in Ungheria contro il Videoton. Tutto rimandato, invece, al ritorno in Moldavia per il Legia, che non va oltre l'1-1 interno contro il Tiraspol.