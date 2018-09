Europa League, incredibile Chesnakov: si sputa sulla mano e si lava la faccia

21/09/2018

L' Europa League regala sempre emozioni e momenti curiosi. Uno di questi è avvenuto a pochi minuti dall'inizio di Arsenal-Vorskla , valevole per il gruppo E, nel tunnel che porta sul prato dell'Emirates Stadium. C'è tensione tra i volti dei giocatori della squadra ucraina e le temperature sono ancora estive. Magari servirebbe un po' d'acqua per darsi una lavata, ma non c'è. Chi soffre di più la situazione è il capitano Vladimir Chesnakov , che però trova un modo alternativo, e discutibile, per ovviare al problema: sputare sulla propria mano e passarsela sulla faccia.

Come testimonia il video, il difensore centrale ha usato la sua stessa saliva per "sciacquarsi" sotto gli occhi dell'arbitro belga Bart Vertenten e i suoi assistenti. Non è servito per fermare uno scatenato Pierre-Emerick Aubameyang e i Gunners, che hanno vinto 4-2. Ma il gesto ha comunque portato fortuna a Chesnakov, visto che al 76' ha realizzato la rete del 4-1 per il Vorskla con un bel sinistro sotto la traversa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.