Europa League: il Marsiglia cade in casa, ok Chelsea e Siviglia

20/09/2018

• GRUPPO G

Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0 All'Allianz Stadion di Vienna la partita non si sblocca durante i primi 45 minuti di gioco. Tra i russi allenati da Massimo Carrera, in prima linea in difesa l'italiano Salvatore Bocchetti. Il primo gol dei padroni di casa arriva in apertura di ripresa (50') con un colpo di testa del difensore Muldur respinto dal portiere Maksimenko sulle cosce del compagno Timofeev: autogol. Nella ripresa Bocchetti segnerebbe il pareggio, ma in posizione irregolare e il gol viene annullato. Gli austriaci trovano il raddoppio al 68' con una bella percussione di Murg. Inizio amaro per la squadra di Carrera.

Villarreal-Rangers 2-2 Il primo gol della fase a gironi di Europa League lo segna l'ex milanista Carlos Bacca al 1' con uno splendido esterno destro volante, il colombiano insacca così all'incrocio dei pali più lontano della porta di McGregor. Nella ripresa al 60' grande conclusione al volo di Funes Mori ma il portiere degli ospiti salva i suoi con uno splendido intervento. La squadra di Steven Gerrard ritrova forza e trova anche il pareggio con un cross dalla destra poi deviato in rete da Scott Arfield (67'). Il Villarreal risponde subito: al 68' ecco Gerard Moreno segnare con una botta di sinistro sul primo palo. I Rangers non si scompongono e trovano il nuovo pareggio con un traversone basso di Barisic impattato alla perfezione da Lafferty (76') che col sinistro anticipa tutti e mette dentro.



• GRUPPO H

Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte 1-2 La squadra di Garcia passa in vantaggio al 3' con una bella azione corale: assist di Florian Thauvin e Lucas Ocampos al volo, in scivolata, la piazza forte sul secondo palo. Nella ripresa arriva il pareggio dei tedeschi che ammutolisce il Velodrome: angolo dell'ex napoletano De Guzman e colpo di testa di Torro. L'Eintracht resta in dieci uomini al 57' per l'espulsione (doppia ammonizione) di Willems che si becca il secondo giallo per un intervento duro su Payet. In inferiorità numerica arriva a sorpresa il vantaggio dei tedeschi con Luka Jovic che al volo di sinistro fa esultare la squadra ospite al minuto 89. Triplice fischio e impresa per i tedeschi che volano insieme alla Lazio in testa al girone H.



• GRUPPO I

Besiktas-Sarpsborg 3-1 Al Vodafone Park di Istanbul i padroni di casa di Senol Gunes non riescono a sfondare nel primo tempo, nonostante Medel e Ljajic in campo dal primo minuto. Nella ripresa ecco arrivare la rete che sblocca la partita con una splendida giocata di Ryan Babel che va via sulla sinistra, penetra in area e con un pallonetto mancino supera il portiere Vasyutin (51'). I turchi iniziano a dominare e al 70' trovano anche il raddoppio con uno splendido colpo di testa del difensore Enzo Roco. Al minuto 83' arriva anche il terzo gol con Lens che finalizza alla perfezione una bella azione corale. Il Sarpsborg al 94' segna la rete che rende meno amaro il passivo con Zachariassen. Triplice fischio e vittoria meritata per i turchi.

Genk-Malmoe 2-0 La squadra di casa passa in vantaggio al 37' con una bell'azione che consente l'inserimento sulla destra di Maehle, cross al centro per Leandro Trossard che al volo di sinistro porta avanti la squadra di Clement. Genk che trova il raddoppio al minuti 71 con Samata, attaccante della Tanzania che risolve una mischia da centro area con un sinistro potente.



• GRUPPO J

Akhisarspor-Krasnodar 0-1 Allo stadio Spor Toto Akhisar i turchi non iniziano bene e gli ospiti passano in vantaggio al minuto 26 con un bel gol di Viktor Claesson: bel diagonale di destro sul primo palo e palla in fondo al sacco. Nella ripresa i padroni di casa tentano una reazione ma il risultato resta quello della prima frazione di gioco anche al triplice fischio.

Siviglia-Standard Liegi 5-1 A portare avanti il Siviglia ci subito Banega, al minuto 8, con uno splendido calcio di punizione: destro a superare la barriera e palla in fondo al sacco. Pareggio a sorpresa dello Standard Liegi al minuto 39 con Moussa Djenepo che da distanza ravvicinata risolve una furibonda mischia in area degli spagnoli. Siviglia colpito ma l'ex palermitano Franco Vazquez riporta avanti gli andalusi con uno splendido sinistro da fuori area (41') che dà un bacino al palo prima di gonfiare la rete. Il gol del 3-1 del Siviglia nel secondo tempo: minuto 49 e cross radente dalla sinistra di Arana che trova l'inserimento di Ben Yedder che dalla corta distanza non sbaglia. Al 70' arriva il poker: Banega ruba palla e serve Ben Yedder che alza il diagonale sul secondo palo per siglare la sua doppietta personale. Siviglia scatenato e anche Banega fa doppietta, trasformando un rigore (74') per il 5-1.



• GRUPPO K

Dinamo Kiev-Astana 2-2 Dinamo in vantaggio al minuto 11 con Tsigankov che colpisce a freddo l'Astana, brava a non scomporsi fino a siglare il gol del pareggio al 21' con un bel traversone dalla sinistra del talentuoso Kabananga, colpo di testa di Anicic e palla in rete. Al secondo minuto di recupero del primo tempo il portiere ospite Eric sbaglia una facile presa, la palla gli scivola via di mano e da due passi Garmash deve solo appoggiare in rete. Sembra fatta per la Dinamo ma un'Astana indomita si riversa in attacco e al 95' trova il pareggio con l'assist di Pedro Henrique per Murtazayev che non sbaglia per il 2-2 finale.

Rennes-Jablonec 2-1 I francesi passano in vantaggio al 31' con un grandissimo gol: scambio veloce al limite dell'area, assist di André per il giovane talento Ismaila Sarr che con un destro al volo dai 25 metri piazza la palla all'incrocio dei pali più lontano. Nella ripresa a sorpresa arriva il pareggio dello Jablonec con Travnik. (54'). Nel finale calcio di rigore al 91' per il Rennes con Ben Arfa che trasforma per riportare avanti il Rennes segnando il suo primo gol con la maglia della squadra francese.



• GRUPPO L

Paok Salonicco-Chelsea 0-1 In Grecia la squadra di Sarri schiera Zappacosta esterno destro titolare e l'irrinunciabile Jorginho in mediana. I Blues mettono le le cose in chiaro sin dalle prime battute di gioco, passando in vantaggio già al 7' con una bella azione in ripartenza di Ross Barkley che ruba palla e serve poi l'inserimento di Willian: piatto destro aperto per gonfiare la rete e Blues avanti 1-0. Nella ripresa i londinesi soffrono ma riescono comunque a portare a casa una vittoria importante.

Vidi-Bate Borisov 0-2 Alla Groupama Arena passano in vantaggio gli ospiti con un gran gol al minuto 27: Jasse Touminen con un gran numero si libera di un avversario e con il sinistro, da posizione defilata, piazza la palla sotto le gambe del portiere Tujvel. Al minuto 85 arriva il colpo di testa del difensore Filipenko che gonfia la rete per chiudere virtualmente il match. A tempo scaduto l'espulsione di Filipovic che fa terminare il Bate Borisov in dieci, ma al triplice fischio è comunque vittoria.