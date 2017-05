Europa League: il Lione cerca l'impresa, Mourinho vuole la finale

11 maggio 2017

Archiviato lo spettacolo delle semifinali di Champions League, tocca all' Europa League eleggere le due regine che si sfideranno nella finale di Stoccolma il prossimo 24 maggio. L' Ajax , forte del 4-1 maturato nella gara di andata, farà visita al Lione di Lacazette che cerca una incredibile rimonta. Lo United di Josè Mourinho, privo di Ibra, riceve ad Old Trafford il Celta Vigo dopo essersi imposto per 1-0 in Spagna una settimana fa.

Anche in Europa League è tempo di ultimi verdetti. Dopo lo spettacolo della Champions che ha visto Juventus e Real Madrid staccare il biglietto per Cardiff, ora tocca alle semifinali di ritorno della seconda competizione europea per club. Le due favorite d'obbligo, alla luce del risultato delle gare di andata, sono Ajax e Manchester United, due nobili del calcio europeo. I Lanceri hanno dominato il Lione ad Amsterdam, chiudendo i conti sul rotondo risultato di 4-1 che li mette al riparo da spiacevoli sorprese. I francesi, aggrappati alla rete di Valbuena che tiene viva una debole speranza, sono a caccia di una vera e propria impresa al Parc Olympique Lyonnais. La squadra di Genesio può vantare un attacco assai prolifico ed ha la miglior media realizzativa dell’intera competizione ma deve fare i conti con un Alexandre Lacazette che non riesce a trovare la via del gol con la costanza della scorsa stagione.



Anche l'Ajax, però, pensa in grande e si affida alle stelline Kasper Dolberg e Bertrand Traoré per provare a raggiungere una finale europea che manca da venti anni. Forse Josè Mourinho ha un po' esagerato nel definire quella contro il Celta Vigo come 'la partita più importante della storia dello United', ma le parole dello 'Special One' forniranno certamente una carica aggiuntiva ai 'Red Devils' che, dopo un paio di stagioni al di sotto delle aspettative, vogliono provare a conquistare un trofeo che non hanno mai vinto. Lo United ospita ad Old Trafford gli spagnoli del Celta Vigo dopo essersi imposto per 1-0 nella gara di andata. Il successo allo Estadio Balaídos, targato Rushford, mette la squadra di Manchester nella condizione di accontentarsi persino di un pareggio ma gli inglesi devono prestare attenzione al talento di Sisto, Aspas e Guidetti. Il grande assente della sfida sarà Zlatan Ibrahmovic, il cui infortunio al ginocchio ha già posto fine alla stagione del fenomeno di Malmoe. I Red Devils vogliono volare a Stoccolma anche per lui...