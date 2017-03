Europa League, Genesio: "La Roma ha il 60% di possibilità? Bene, noi il 67%..."

15 marzo 2017

In gioco i quarti di finale di Europa League. Per la Roma c'è l'obiettivo rimonta, per il Lione - forte del 4-2 dell'andata in Francia - la necessità di non sciupare il vantaggio. Alla vigilia della sfida dell'Olimpico vale tutto, anche appellarsi ai numeri, alle statistiche e al calcolo delle probabilità. Per Spalletti la Roma ha il 60% di possibilità di farcela, ma il tecnico dei francesi Genesio replica sfoderando il suo vantaggio: "A noi i dati danno il 67%".