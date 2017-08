Europa League: bene Milan e Lazio, gruppo di ferro per l'Atalanta

25 agosto 2017

Il compito più difficile, ed era immaginabile data la fascia 3 di partenza, capita quindi all'Atalanta, onestamente non fortunata. Gasperini, con una squadra molto rinnovata, se la dovrà vedere con il Lione (che ha ceduto Lacazette, ma è cresciuto rispetto a un anno fa) e con l'Everton di Rooney, squadra che potrebbe essere la grande rivelazione di questa Europa League. L'Apollon Limassol, cipriota, sarà quasi certamente la squadra materasso e non sposterà punti. Quindi sarà proprio contro francesi e inglesi che l'Atalanta dovrà provare a inseguire la qualificazione. Campi caldi, come d'altronde è caldo il campo di Bergamo, e squadre esperte.



Anche alla Lazio poteva andare meglio anche se tutto sommato la qualificazione non dovrebbe essere in discussione. Con il Nizza di Balotelli e Sneijder, i biancocelesti se la giocheranno alla pari - tutto sommato la Lazio non si dispera -, ma la presenza di Waregem e Vitesse, belgi e olandesi, rende il gruppo non facilissimo. Insomma, ogni partita sarà da giocare anche se la Lazio resta la favorita del gruppo.



Infine il Milan, sulla carta la squadra cui è andata meglio. Sulla carta perché non c'è una seconda rivale di livello nel gruppo, ma anche in questo caso, come per la Lazio, sfidanti di campionati comunque scorbutici. L'Austria Vienna, i croati dello Rijeka e l'Aek Atene per trasferte, in particolare le ultime due, non facilissime sotto il profilo ambientale.



Negli altri gruppi è da seguire quello di Marsiglia, Salisburgo, Vitoria Guimaraes e Konyaspor (I) e da non sottovalutare quello dello Zenit: Mancini se la vedrà con Real Sociedad e Rosenborg, due avversari non proprio morbidissimi. Tutto facile infine per l'Arsenal con Bate Borisov, Colonia e Stella Rossa (gruppo H).