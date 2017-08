Europa League: avanti Zenit e Marsiglia. Fuori Ajax e Fenerbahce

24 agosto 2017

Missione compiuta per lo Zenit di Mancini, che riesce a ribaltare lo 0-1 dell'andata battendo 2-0 l'Utrecht al ritorno dopo i tempi supplementari, grazie a una doppietta di Kokorin. Passano alla fase a gironi anche Marsiglia, Everton e Athletic Bilbao. Clamorosa eliminazione per l' Ajax, che dopo lo 0-1 casalingo, perde 3-2 sul campo del Rosenborg; fuori anche il Fenerbahce, sconfitto 2-1 dal Vardar.

Accedono alla fase a gironi, vincendo anche la gara di ritorno, il Marsiglia, 3-0 al Domzale, l'Athletic Bilbao, 1-0 al Panathinaikos, il Salisburgo, 4-0 al Viitorul e il Braga, 3-2 contro l'Hafnarfjordur. Si qualifica anche l'Everton, che dopo la vittoria per 2-0 nell'andata, pareggia sul campo dell'Hajduk Spalato 1-1. Passano il turno anche i serbi del Partizan, che dopo lo 0-0 della sfida d'andata, vincono 4-0 sul campo del Videoton; stessa sorte anche per gli ucraini della Dinamo Kiev, che, dopo il pareggio dell'andata, battono 3-1 i portoghesi del Maritimo. Ribalta la sconfitta per 3-2 dell'andata la Stella Rossa, che si qualifica alla fase a gironi grazie alla vittoria per 2-1 nel match di ritorno contro i russi del Krasnodar. Non riesce, invece, a qualificarsi alla fase a gironi l'Ajax, che dopo la sconfitta dell'andata, perde 3-2 sul campo del Rosenborg. Eliminato anche il Fenerbahce, sconfitto anche nel match di ritorno 2-1 dal Vardar e il Club Brugge, che dopo lo 0-0 della sfida d'andata, perde 3-0 sul campo dell'AEK, che si qualifica ai gironi.