Europa League - Arsenal, Wenger non si fida: "Col Milan sarà difficile"

14 marzo 2018

Sarà un'Arsenal al completo, ccon Bellerin a disposizione di Wenger. Un unico assente, Lacazette: "Pensiamo possa tornare dopo la sosta". I Gunners, nonostante una stagione ricca di bassi e con qualche alto, sono tra i favoriti per la conquista dell'Europa League: "È vero, tutti vorrebbero giocare la Champions, ma anche in questa competizione ci sono ottime squadre e il Milan è una di queste. Se si guarda alle squadre presenti in questa edizione, tra noi, Milan, Atletico, Dortmund e le francesi, il livello è altissimo, forse uno dei più alti di sempre". Un concetto ribadito da Ramsey, in gol all'andata: "Il Milan è una squadra di qualità, l'abbiamo visto all'andata. Col nuovo allenatore stanno facendo molto bene, dovremo essere concentrati sin dall'inizio".



Wenger sa che uno dei problemi principali della sua squadra è legato alla continuità: "È una cosa fondamentale, a volte quando hai un periodo difficile è importante tornare a ottenere risultati. Vincendo ci sono più opportunità di vincere le partite successive". In campionato l'Arsenal è reduce da un netto 3-0 sul Watford.



Nell'Arsenal sarà ancora titolare Wilshere, in scadenza a giugno e nel mirino proprio del Milan come possibile colpo a parametro zero: "Per me non è cambiato nulla. Non lo so cosa succederà, ma Jack sarà libero a fine stagione. Gli abbiamo fatto una proposta perché vorrei che rimanesse in futuro. Questo è quello che voglio e spero che lo farà".