Europa League: Aek Atene-Milan 0-0, rossoneri sbiaditi

LA PARTITA

Un'altra serata complicata, sbiadita, confusa. Il Milan rientra da Atene con un punto buono solamente per la classifica, che continua a sorridere anche se la matematica qualificazione è rimandata. I rossoneri guidano ora con otto punti, a +2 sull'Aek e a +4 sull'Austria Vienna, che travolge il Rijeka 4-1 in trasferta. Finiscono qui le notizie positive per Montella, che deve necessariamente fare i conti con una situazione ogni partita più difficile. Il primo tempo, chiuso senza mai tirare in porta e quasi senza nemmeno provarci, è imbarazzante per l'atteggiamento oltre che per il (non) gioco offerto. Migliora qualcosina nella ripresa con l'ingresso di Suso al posto di Cutrone, ma la sostanza non cambia: questo gruppo di giocatori fa una fatica bestiale a esprimersi.



Il turnover europeo concede una chance a Montolivo, in campo dal 1' con Locatelli. L'ex capitano del Milan cresce con il passare dei minuti, ma predica in un deserto dove il solo Bonucci (convincente il suo rientro) spicca per spirito di iniziativa e voglia di vincere. Nel primo tempo il ritmo è soporifero da entrambe le parti, con le fasce laterali che non vengono proprio prese in considerazione dagli uomini di Montella. André Silva cerca di proporsi in qualche modo, Cutrone invece è come non averlo. L'Aek avrebbe il terreno fertile per tentare il colpo grosso, ma la paura di scoprirsi e una classifica incerta inducono i greci a non spingere mai fino in fondo sull'acceleratore.



Montella inizia la ripresa con Suso in campo al posto di Cutrone e la squadra sembra scuotersi. Bonucci alza la difesa di una ventina di metri e il Milan prende finalmente l'iniziativa, tanto che Montolivo al 57' ha la grande occasione per il vantaggio: il centrocampista si propone in verticale e calcia in diagonale, trovando però il palo alla destra di Anestis. Nuova chance poco dopo (65'), stavolta per Çalhanoglu, ma il turco deve fare i conti con la risposta del portiere. Finiscono qui i tentativi del Diavolo, che da lì a poco esaurisce le energie (fisiche e mentali) e bada più che altro a respingere le offensive dell'Aek. La luce, in fondo al tunnel rossonero, è ancora lontana.