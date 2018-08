Europa League, sorteggio per Lazio e Milan

31/08/2018

Alle 13 Milan e Lazio conosceranno il loro destino in Europa League. Nel sorteggio di Montecarlo i biancocelesti sono stati inseriti in prima fascia, mentre i rossoneri sono finiti in seconda. Per i rossoneri i pericoli maggiori si chiamano Arsenal, Siviglia e Zenit San Pietroburgo. La squadra di Simone Inzaghi, invece, rischia di incontrare il Marsiglia in quello che sarebbe una sorta di derby con gli ex Roma Garcia e Strootman.