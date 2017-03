E. League: la Roma batte 2-1 il Lione, ma non basta

LA PARTITA

Allo stadio Olimpico la Roma è chiamata alla prima impresa stagionale. Ribaltare il 4-2 subito in Francia una settimana fa. Una partita compromessa nel secondo tempo e per questo alla vigilia Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi attenzione in ogni azione della gara convinto che i suoi abbiamo il 60% di possibilità di passare il turno. Si è sbilanciato il tecnico giallorosso che lascia in panchina Emerson, rischia Bruno Peres, e dà fiducia dal primo minuto a sinistra a Mario Rui. La sorpresa di Genesio è Cornet al posto di Ghezzal.



Si parte su buoni ritmi e con la Roma aggressiva. E dopo sei minuti tanta sfortuna per i giallorossi. Palla in area, Manolas fa sponda per Rüdiger che si gira da attaccante vero e colpisce una traversa clamorosa, si avventa sulla respinta Salah con Lopes bravo a levare il colpo di testa dall’incrocio dei pali. E’ scatenata la squadra di Spalletti ed è ancora l’attaccante egiziano a trovare il varco giusto in profondità al 12’. Ma a salvare tutto è sempre Lopes. Un forcing che non porta frutti e così alla prima occasione passano i francesi. Fallo ingenuo di Rüdiger. Perfetta la punizione di Valbuena che trova in piena area lo stacco imperioso di Diakhaby che castiga i giallorossi come nella gara d’andata. Un minuto e la Roma trova subito il pareggio riaprendo il discorso qualificazione. E’ Strootman a sfruttare con una deviazione uno spiovente in area di De Rossi con Lopes che questa volta si fa sorprendere.



La Roma cerca la rimonta, mentre Manolas trova il giallo per un fallo su Valbuena e unico diffidato salterà la prossima sfida europea. Partita che dopo la fiammata iniziale si gioca a ritmi più blandi con il Lione che prende campo e la Roma che spreca troppi palloni nelle ripartenze. La palla buona al 40’ è di nuovo sul piede di Strootman. Dzeko svetta di testa in area e Salah serve di tacco l’olandese che tutto solo spreca tirando, centrale, addosso a Lopes. Roma ancora pericolosa nei minuti di recupero ma Dzeko da buona posizione conclude troppo centrale. Si riparte e il copione è lo stesso Roma all’arrembaggio e Lione pronto alla ripartenza. E il protagonista è sempre lui il portiere portoghese Lopes, che in tuffo toglie dalla porta un colpo di testa di Nainggolan. Da consegnare alla moviola poi la trattenuta in area su Salah ma per Kassai non è rigore.



Otto minuti e stavolta a sbagliare la conclusione da buona posizione è Valbuena. Sarebbe il colpo di grazia ma il talento francese la tira alta. E così al 15’ la sfida si riapre e a dare la scossa è il nuovo entrato El Shaarawy bravo a superare dalla destra Valbuena e a crossare al centro dove Tousart si scoordina è infila tutto solo la sua porta. L’Olimpico è una bolgia e ad avere la palla del ko è ancora El Shaarawy che dalla destra non trova la porta con un diagonale poco preciso con Lopes fuori causa. Roma che prova il tutto per tutto facendo entrare Perotti al posto di Mario Rui ma squadra che perde lucidità e a sfiorare il pareggio è Tolisso con un bel tiro a giro dalla distanza. Giallorossi all’arrembaggio entra anche Totti, ma il gol del 2-2 su errore di Nainggolan se lo divora il Lione con Alisson decisivo in uscita su Cornet. In pieno recupero tanti gli spioventi in area ma il Lione si difende in maniera ordinata e Dzeko non riesce a fare la differenza di testa alzando sulla traversa il palloneche varrebbe la qualificazione.