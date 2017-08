Craiova, Mangia: "Che stimolo San Siro pieno! Faremo la nostra gara"

2 agosto 2017

"Avremo momenti di difficoltà in cui restare compatti ma altri momenti in cui potremo essere pericolosi - ha proseguito Mangia - Dovremo essere cinici e sfruttarli. Non siamo favoriti ma non mi piacciono le percentuali sulle qualificazioni. I soldi non entrano in campo: sono undici loro, undici noi, con un pallone e un arbitro. Dovremo pensare a giocare la partita e a niente altro. Dobbiamo fare come a Severin: ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto difenderci, altri in cui abbiamo attaccato. Domani è più difficile perchè partiamo da un risultato non favorevole: dovremo essere bravi noi a capire i momenti della partita e ad interpretarla bene".