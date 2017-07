Craiova, Mangia: "Abbiamo fatto il massimo"

27 luglio 2017

Mangia non nasconde la soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi al cospetto di un Milan che, seppur con parecchie assenze, ha confermato un tasso tecnico superiore. "Deve prevalere la soddisfazione. Io ho detto: giochiamocela con le nostre caratteristiche"



Giovedì c'è il ritorno, ma Mangia non ci pensa. "Domenica abbiamo una trasferta difficile a Bucarest, contro l'ex Steaua, una partita molto importante per noi". Se mi aspettavo di più dal Milan? No, poi ci sono tante scusanti come ad esempio l'essere andati in Cina. Per questo preferisco parlare dei nostri. Noi dobbiamo crescere step by step, dobbiamo puntare alle prime posizioni e poi cercare di crescere nei prossimi anni".