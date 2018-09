Chelsea, il presidente regala patatine ai tifosi andati in Grecia

20/09/2018

Una scena che non si vede tutti i giorni, un presidente che regala patatine e acqua ai tifosi che si sono sobbarcati chilometri e chilometri pur di seguire la squadra in tasferta. Succede a Salonicco, sulle tribune dello stadio Toumba: Bruce Buck, presidente del Chelsea, ha distribuito sacchetti e bevande ai tifosi Blues per premiarli del viaggio sino in Grecia per seguire la prima partita del girone di Europa League contro il Paok.