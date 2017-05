Ajax, Bosz: "Per battere lo United imponiamo il nostro gioco"

23 maggio 2017

Il pensiero dell'allenatore olandese non può non andare alle vittime della strage di Manchester: "Io, il mio staff e la squadra vogliamo fare le condoglianze alle vittime di Manchester. La tragedia condiziona anche l'Ajax. E' una cosa orribile, domani doveva essere una festa e invece non lo sarà".



Il suo Ajax venderà cara la pelle. "Questo è il mio primo anno all'Ajax. C'è voluto un po' di tempo, ma adesso ci conosciamo meglio e la squadra gioca sempre meglio e chiaramente arrivano anche i risultati. Abbiamo chiuso il campionato olandese al secondo posto, a un punto dal Feyenoord, ma in compenso stiamo facendo molto bene in Europa, tanto che siamo in finale. I giocatori devono essere in forma, creativi e non devono avere paura di giocare. Basta unire tutti questi elementi per trasformarsi in squadra, e questo è esattamente quello che abbiamo fatto. I miei sono giovani e dovrò prepararli al meglio. E' questo che rende interessante il mio lavoro".



Il grande assente della sfida sarà Zlatan Ibrahimovic. Peccato per l'assenza di Ibra, ci mancherà" ha detto Bosz.