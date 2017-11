Aek Atene-Milan: scontri tra tifosi prima della gara. Ci sono feriti

2 novembre 2017

Scontri ad Atene tra i tifosi del Milan e quelli dell' Aek prima dell'inizio della sfida di Europa League. Un gruppo di ultrà rossoneri aveva deciso di raggiungere lo stadio in metropolitana invece che con gli autobus che sarebbero stati scortati dalle forze dell'ordine. E in metropolitana si sono verificati gli scontri con i supporters greci, con lanci di pietre e fumogeni contro i rossoneri. Secondo la polizia ci sarebbero alcuni feriti.

Il contatto sarebbe avvenuto alla fermata di 'Pefkakia'. Secondo la polizia ci sarebbero 9 feriti da arma da taglio, di cui 3 trasportati in ospedale ma non in gravi condizioni. Per ora non è scattato nessun fermo.