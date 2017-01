Serie A: L'Empoli batte 1-0 l'Udinese

LA PARTITA

L’Empoli reduce dal pareggio prezioso a Marassi con la Samp, torna nel fortino dove sta costruendo la salvezza. Nelle ultime due gare al Castellani sono arrivate le vittorie con Cagliari e Palermo. E per calare il tris con l’Udinese Martusciello conferma Mchedlidze al centro dell’attacco. L’infortunato dell’ultima ora è Saponara che lascia il posto a Pucciarelli. Delneri vuole voltare pagina dopo il doppio stop casalingo contro Inter e Roma, ma conferma il tridente De Paul, Zapata e Thereau. Avvio con poche emozioni, i friulani controllano il gioco, ma la squadra toscana non concede spazio. Il primo pericolo al 10’ è per Karnezis con Bellusci bravo a trovare il tempo di testa, ma la palla finisce di poco fuori.



La risposta dei bianconeri è un diagonale da buona posizione di Zapata neutralizzato da Skorupski. Ritmi bassi e occasioni con il contagocce al 20’ la palla buona capiterebbe sui piedi di Mchedlidze che spara alto sulla traversa. Al 33’ il gesto tecnico migliore del primo tempo è una conclusione al volo di sinistro di Jankto con Skorupski bravo a neutralizzare il tiro potente, ma troppo centrale. L’unico contrattempo per Martusciello in un primo tempo soporifero è l’ammonizione di Pasqual che diffidato salterà la trasferta di Crotone.



Si riparte senza cambi e a ritmi bassi. Le squadre si annullano e quella di Martuscello conferma la sua caratteristica, quella di far giocare male le avversarie con le linee di centrocampo e difesa molto strette. Al 10’ Delneri toglie uno Zapata opaco e manda in campo Perica ma la musica non cambia. Portieri praticamente inattivi. Poi la svolta in una partita destinata al pareggio arriva a 8 minuti dalla fine, in un pomeriggio fino a quel momento da dimenticare Mchedlidze trova il gol di testa. Uno stacco imperioso quello del gigante georgiano che sfrutta un cross di Veseli. Inutili gli assalti finali della squadra di Delneri che incassa la terza sconfitta consecutiva, sempre tre ma hanno il sapore della salvezza le vittorie consecutive per l'Empoli al Castellani.