Serie A, il Napoli vince col brivido a Empoli: 3-2

LA PARTITA

In un colpo solo il Napoli ha scritto due record della sua storia di Serie A: ha vinto per la prima volta cinque partite di fila in trasferta e ha sfatato il tabù Empoli, dove non si era mai imposto. Ma, soprattutto, ha lanciato il suo messaggio alla Roma nella corsa al secondo posto che vale l'accesso diretto alla prossima Champions League e allungato sull'Inter. Anche perché i prossimi impegni in campionato sono con Juve e Lazio... D'altronde era difficile pensare che l'Empoli potesse andare di traverso ai partenpoi. Basta guardare la classifica e i numeri della stagione dei toscani, anche se alla fine Hamsik e compangi hanno rischiato di rovinare tutto.



E pensare che l'avvio di gara non era stato dei più agevoli per il Napoli. L'Empoli è partito con una pressione alta, mostrando determinazione e buone idee. Poi, però, sono bastate un paio di combinazioni avversarie per mettere in difficioltà la difesa di Martusciello. Che prima ha costretto Costa a un fallo da rigore su Mertens con un passaggio più che rischioso. Fortuna che il belga ha calciato centrale, permettendo a Skorupski di respingere di piede. Una decina di minuti dopo, però, un altro rinvio maldestro ha consegnato la palla sui piedi di Insigne, che da due passi non ha avuto difficoltà a insaccare. In un certo senso la gara è finita lì, perché i toscani hanno perso lucidità e convinzione. Che sono sparite quasi del tutto quando a metà frazione Mertens si è fatto perdonare calciando in rete una punizione pennellata, un capolavoro di potenza e precisione. Un doppio colpo da ko per l'Empoli, che è andato in evidente difficoltà. Come se non bastasse, prima dell'intervallo altro rigore (per fallo di Pasqual su Callejon): stavolta ci pensa Insigne e non sbaglia. Per la cronaca è il quarto rigore in due partite per il Napoli.



La ripresa sembrava non avere storia nonostante Sarri si sgolasse per tenere alta la tensione tra i suoi. Callejon è andato vicino un paio di volte al poker e poi c'è stato spazio per qualche cambio tattico da una parte e dall'altra. Forse un po' troppo presto. Perché a un certo punto ecco il lampo nel buio di El Kaddouri, che si è vendicato con una punizione beffarda di chi non lo ha saputo apprezzare sotto il Vesuvio. Un gol che ha dato coraggio all'Empoli, premiato dal rigore di Maccarone, dopo il fallo di Ghoulam su Krunic. Gli ultimi minuti sono stati un calvario per il Napoli, che però è riuscito a trascinare in porto una goletta che rischiava di affondare immeritatamente.