Serie A: il Genoa batte l'Empoli nel ricordo delle vittime della tragedia

26/08/2018

Il Genoa vince alla sua prima gara della stagione in Serie A e lo fa nel ricordo dei 43 morti della tragedia del Ponte Morandi con il silenzio dei tifosi sugli spalti del Ferraris che dura fino al 43’. Il 2-1 con cui i rossoblù superano l’Empoli alla seconda giornata del campionato è targato Piatek (6’) e Kouamé (18’), con due assist per capitan Criscito. Il gol di Mraz (94') nel finale non basta alla squadra di Andreazzoli.

LA PARTITA

La prima gara in Serie A del Genoa, dopo il rinvio della partita contro il Milan, inizia in un silenzio surreale per l’omaggio dei tifosi rossoblù alle vittime della tragedia del Ponte Morandi, silenzio che si protrarrà fino al minuto 43 (numero che ricorda il dato relativo ai morti del dramma del 14 agosto). Il match, però, si accende subito: sono passati appena 6’ quando il cross dalla sinistra di Criscito trova la deviazione vincente di Piatek, lasciato colpevolmente solo al centro dell’area dalla retroguardia toscana. La risposta dell’Empoli è affidata alla punizione di Zajc: Marchetti sarebbe battuto, ma il pallone si infrange sulla traversa. Gol sbagliato, gol subito: al 18’ Kouamé, lanciato in verticale da Criscito (al secondo assist di giornata), scatta sul filo del fuorigioco e batte Terracciano con un sinistro all’angolino. Genoa ancora pericoloso al 35’, quando Spolli raccoglie il pallone respinto da Terracciano e conclude di poco a lato. Al 43’ arriva il momento più toccante del match, con l’intero stadio ad applaudire per ricordare le vittime del crollo del ponte. Nel finale di tempo non accade più nulla e all’intervallo il Genoa conduce 2-0.



Nella ripresa parte forte l’Empoli: è il solito Zajc il più pericoloso, con una conclusione di punta che Marchetti devia sul palo. Il Genoa replica con l’azione personale di Piatek che si smarca al limite dell’area e calcia con il destro: tiro che sfiora l’incrocio dei pali. L’Empoli prova a costruire azioni da gol pericolose, ma con scarsi risultati: ci prova Bennacer dai 20 metri, ma la sfera termina alta. È quindi il Genoa a sfiorare il 3-0: Hiljemark trova Kouamé da calcio di punizione, ma il colpo di testa dell’attaccante rossoblù viene salvato sulla linea da Krunic. Alla fine, però, l’Empoli riesce a segnare: cross basso di Di Lorenzo e Mraz devia alle spalle di Marchetti (94’). Non basta, però: al Ferraris vince il Genoa 2-1.