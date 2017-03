Serie A: il Genoa batte 2-0 l'Empoli

LA PARTITA

Al Castellani va in scena la sfida salvezza tra Empoli e Genoa. Squadre in crisi, i rossobù hanno conquistato 3 punti nelle ultime 10 partite. Magro anche il bottino dell’Empoli, con un punto nelle ultime 5 gare. La fortuna è che in coda Palermo, Crotone e Pescara vanno al rallentatore dall’inizio della stagione. Il grande assente è Pandev. Il macedone è in castigo, escluso dai convocati per essersi rifiutato di entrare in campo nel finale della sfida con il Bologna. Partita delicata per Armando Izzo, la procura federale ha chiesto 6 anni di squalifica per il difensore, accusato ai tempi dell’Avellino di avere aggiustato 2 partite. Solidarietà da parte della società, ma niente fascia da capitano ben salda sul braccio di Burdisso che festeggia le 100 presenze con la maglia del Genoa.



Due minuti e la palla buona finisce sui piedi di Maccarone, servito da Croce al limite dell’area, ma la conclusione alta sulla traversa è da dimenticare. All’11 la risposta della squadra di Mandorlini è la conclusione di Pinilla lasciato tutto solo in area. Ma il tiro troppo debole e centrale viene bloccato da Skorupski. Squadre convalescenti e ritmo basso e così è facile per le difese chiudere gli spazi. Il primo lampo al 25’ è un tiro di Croce da fuori area che viene respinto da Lamanna. Dieci minuti e ci prova a spaccare la partita Simeone che si invola verso l’area e costringe all’ammonizione Bellusci. La punizione di Pinilla è perfetta ma si perde di poco al lato con Skopuski fuori causa. Simeone è in giornata e lo dimostra al 40’ quando si libera al tiro ma il diagonale viene parato dal portiere toscano.



La vittoria sarebbe il balsamo migliore per le due squadre da troppe giornate in serie negativa, e così in avvio di ripresa ci provano Empoli e Genoa. El Kaddouri va alla conclusione dal limite, ma viene murato. La partita però non si sblocca e così Mandorlini si gioca la carta Ntcham, l’uomo della provvidenza nel pareggio 1-1 con il Bologna. Ma questa volta per il francese c’è mezz’ora e non pochi minuti per cambiare la sfida. La risposta di Martusciello è Marilungo per un Maccarone in ombra ma la situazione non cambia con i minuti che passano tra gli sbadigli.



La svolta potrebbe arrivare a 12 minuti dalla fine, Simeone si divora il gol incredibilmente da due passi, ma viene segnalato in fuorigioco di Lazovic. Il Genoa ci crede, ma Pinilla non riesce è trovare il colpo di testa vincente, grazie al salvataggio di Bellusci. Il finale della squadra di Mandorlini però è pirotecnico. E l’uomo della provvidenza è sempre Ntcham alla terza rete in campionato con un altro tiro da fuori area. Il sigillo, in pieno recupero, lo segna Hiljemark sui titoli di coda. E per Mandorlini arriva la prima vittoria in campionato sulla panchina del Genoa.