Serie A: Empoli-Torino 1-1, Pucciarelli risponde a Belotti

LA PARTITA

Il Torino deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria del 2017, maledicendo ancora una volta il dischetto, mentre l'Empoli mette in saccoccia un altro prezioso punticino nella sua corsa salvezza, fondamentale per smussare gli ardori delle inseguitrici. Il Torino, questa volta anche a causa del meteo, deve prendersela solo con se stesso, per aver regalato il pareggio ai toscani pochi secondi prima dell'intervallo e per avere sbagliato l'ennesimo rigore (il quarto in campionato) che avrebbe probabilmente indirizzato il match su altri binari. Belotti si è arrabbiato molto con Iaque Falque perché avrebbe voluto tirarlo lui, ma lo spagnolo non ha ceduto e se l'è fatto parare da Skorupski. Ora è il caso che Mihajlovic indichi una gerarchia prima della partita per evitare questi siparietti poco edificanti per spettatori e addetti ai lavori. Il campo pesantissimo non ha aiutato il gioco palla a terra dei granata, ma esaltato la voglia di combattere e di restare nella massima serie dei padroni di casa. Una buona prova complessiva, con El Kaddouri in crescendo e meglio nel secondo tempo.



Due squadre in cerca di riscatto. Da una parte l'Empoli, reduce dalla brutta sconfitta di Crotone, che cerca punti per blindare la salvezza prima del trittico di ferro contro Inter, Lazio e Juventus. Dall'altra il Torino, che al Castellani non ha mai vinto tra Serie A e Serie B e in campionato non gusta il dolce sapore della vittoria da 45 giorni: era il 22 dicembre quando i granata superarano 1-0 il Genoa. Da allora 3 pareggi e una sconfitta, oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan. Martusciello preferisce Pucciarelli a Marilungo e lancia dal primo minuto il nuovo acquisto El Kaddouri. Mihajlovic ha l'infermeria piena e in difesa fa il suo debutto Ajeti. In attacco i soliti Iago Falque, Belotti e Ljajic.



Sotto una pioggia che con il passare dei minuti si fa sempre più insistente, il Toro parte con il piede sull'acceleratore e alla prima occasione passa: punizione di Ljajic, Belotti in spaccata batte Skorupski. Siamo all'11'. Il gol subito dà la sveglia ai padroni di casa, che sfiorano il pareggio con Mchedlidze (rovesciata a lato di poco) e Krunic, la cui conclusione è respinta in uscita da Hart. I granata si riaffacciano in area empolese al 39': retropassaggio sbagliato di Croce, Ljajic calcia a lato di poco. Quando l'1-0 sembra blindato fino al riposo, ecco che Ajeti e la buonasorte vengono in soccorso agli uomini di Martusciello: il retropassaggio del difensore albanese verso Hart viene rallentato da una pozzanghera, Pucciarelli è bravo a crederci, a dribblare il numero 1 inglese e a segnare nella porta sguarnita.



Il campo sempre più pesante non permette di giocare con successo palla a terra, gli interventi in ritardo non si contano e alla fine i 10 ammoniti sono ben più dei tiri pericolosi. Sono gli ospiti ad avere l'occasione più ghiotta per portare a casa i tre punti, quando Bellusci stende Ljajic in area. Di Bello non ha dubbi e assegna il rigore. Belotti lo vuole calciare, ma Iago Falque non ci sente. Skorupski para e salva i suoi. Lo spagnolo prova subito a riscattarsi, ma il suo tiro dopo una bella progressione è deviato in angolo da un difensore. L'Empoli pensa a chiudere gli spazi per non rischiare e sfiora il gol solo in un'occasione, quando El Kaddouri vede Mchedlidze, ma il piazzato del georgiano termina sul fondo di poco. Nell'ultima parte sono più i calci del calcio organizzato e il pareggio è il risultato più scontato. Miha si morde le mani, Martusciello pensa già al trittico di fuoco che lo attende.