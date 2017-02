Serie A, Empoli-Lazio 1-2: decide tutto Keita

Missione compiuta per la Lazio . Al Castellani la squadra di Inzaghi batte l'Empoli 2-1 e resta in scia nella lotta per l'Europa. Nel primo tempo i biancocelesti collezionano tante occasioni, ma i toscani restano in partita grazie alle parate di Skorupski . Nella ripresa Krunic sblocca la gara al 67' con un missile da fuori, ma Immobile pareggia subito i conti un minuto dopo. Il gol partita poi lo firma poi Keita all'80'.

LA PARTITA

Tre punti che profumano d'Europa. Dopo la vittoria dell'Atalanta, la Lazio risponde presente e resta agganciata al treno delle squadre che puntano la zona alta della classifica. Ci pensa Keita a togliere le castagne dal fuoco, ma il merito va diviso con Immobile e tutta la squadra. A Empoli, infatti, la vittoria è arrivata in rimonta. Proprio quando tutto sembrava perso, i biancocelesti hanno saputo riacciuffare subito il pareggio e poi sferrare il colpo del ko. Un uno-due pesante, frutto di una reazione d'orgoglio, ordinata e rabbiosa allo stesso tempo. Merito di un gruppo che vuol tornare in Europa e che fino alla fine della stagione darà sicuramente filo da torcere a tutti. Soprattutto se migliorerà la cattiveria sottoporta e la qualità delle giocate nell'ultimo passaggio.



Al Castellani Inzaghi recupera Milinkovic e lascia Keita in panchina, piazzando Lulic nel tridente. Senza Mchedlidze, Martusciello punta invece sul tandem Maccarone-Pucciarelli e ritrova Pasqual e Costa. Per i biancocelesti la posta in palio è importante e il match entra subito nel vivo. La squadra di Inzaghi pressa alto e prova subito a interrompere la manovra dei toscani, ma nello stretto gli uomini di Martusciello se la cavano bene e sfiorano il vantaggio con una splendida girata al volo di Pucciarelli. Nei primi dieci minuti si gioca a ritmi altissimi e la palla gira spesso di prima. Immobile prova a sbloccare il match, ma il suo destro è debole e Skorupski c'è. Nell'Empoli El Kaddouri si piazza tra le linee, ma sono Croce e Krunic a inventare. Imbrigliato, Biglia fatica a impostare in verticale. Così la Lazio va per vie esterne, appoggiandosi a Felipe Anderson e agli inserimenti di Lulic e Milinkovic. Skorupski ferma un destro potente di Immobile, poi trema su un sinistro sottomisura di Parolo che finisce fuori di poco. Alla mezz'ora gli uomini di Inzaghi prendono in mano la gara e collezionano occasioni. Ma non basta. Come da copione, infatti, i biancocelesti costruiscono molto, ma non affondano il colpo. E così l'Empoli resta in partita grazie alle parate di Skorupski.



Nella ripresa il tema tattico del match non cambia. Sale in cattedra Biglia e la Lazio macina gioco, ma è l'Empoli a rendersi subito pericoloso con El Kaddouri. Dopo una bella combinazione con Krunic, l'ex Napoli si presenta davanti a Strakosha, ma spreca tutto. A caccia di gol, Inzaghi fa entrare Keita e i biancocelesti continuano a premere sull'acceleratore. Il senegalese mette pressione a Laurini, ma il fortino azzurro regge. Al 67' poi la gara si accende. Krunic infila Strakosha con una perla dalla distanza gelando Inzaghi. Il vantaggio dell'Empoli però dura poco. Un minnuto dopo, infatti, Immobile approfitta di una distrazione di Bellusci e pareggia i conti, avviando la riscossa biancoceleste. Raggiunto subito, l'Empoli si scompone e la Lazio affonda il colpo del ko. All'80' ci pensa Keita a completare la rimonta. L'arma che Inzaghi ha voluto tenere per il secondo tempo. Quasi un segno del destino. Un destino che profuma d'Europa. Atalanta, Inter, Milan e Fiorentina permettendo.