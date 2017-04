Serie A: colpo esterno Sassuolo, 3-1 all'Empoli

30 aprile 2017

Nel primo tempo è subito il Sassuolo a sfiorare il gol ma Berardi, davanti al portiere, gli calcia il pallone addosso, sprecando una grandissima occasione. Al 19’, sugli sviluppi di un corner, Matri rimette il pallone in area ma Skorupski, smanacciando, lo tira addosso a Peluso e il rimpallo poi finisce in porta. Al 23’ però, sul cross dalla sinistra, Tello devia di testa e il pallone, in area, finisce sul braccio largo di Ricci; per Doveri non ci sono dubbi: è rigore. Pucciarelli non sbaglia e trasforma dagli undici metri. Passano appena 10 minuti e al 34’ Matri, su assist di Berardi, gonfia la porta con un potente sinistro a incrociare da breve distanza. La ripresa prosegue sui binari del primo tempo; dopo appena un minuto Ricci calcia al volo il cross di Berardi ma la palla finisce di poco a lato. Al 57’ Berardi vede Duncan da solo in mezzo al campo e lo serve; il centrocampista prende la mira e gonfia la rete con una conclusione dai 25 metri. A quel punto Martusciello decide di giocarsi il tutto per tutto e inserisce tutti i terminali d’attacco; nonostante questo però Consigli non si fa mai superare, grazie anche a delle parate strepitose.

LE PAGELLE

Consigli: 7 – Il portiere non può fare nulla sul rigore ma è autore di una grande partita, facendosi trovare sempre pronto. Nella ripresa salva il risultato in almeno un paio di occasioni con delle parate eccezionali. Oggi è il migliore in campo.



Ricci: 5.5 - Ingenuo il suo tocco di mano che regala il rigore agli avversari. Nella ripresa cerca la porta con maggiore insistenza ma non è mai decisivo.



Berardi: 7 - Come sempre uno dei migliori in campo; il suo passaggio a Matri è un regalo per fargli fare gol. Dai suoi piedi partono sempre le occasioni più pericolose. È autore anche dell’assist sul gol di Duncan.



Skorupski: 5 - Tocca male il pallone in occasione del primo gol; non può fare niente sulla conclusione di Matri ma sbaglia qualcosa anche sul gol di Duncan. Effettua delle importanti parate ma gli errori sui gol pesano parecchio. Oggi è in giornata no.



Maccarone: 6.5 – Il suo ingresso porta freschezza e dai suoi piedi l’Empoli sembra farsi più vivo. Peccato che abbia a disposizione appena mezz’ora di gioco.