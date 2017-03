Empoli, Martusciello non è a rischio

13 marzo 2017

Giovanni Martusciello non è a rischio, almeno per ora. Il quinto ko consecutivo in campionato ha acceso la spia dell'allarme in casa Empoli, ma per il momento nessun vertice e nessuna discussione su un'eventuale successore. Nelle ultime ore erano anche circolati i nomi dei possiibli sostituti con Edy Reja come grande favorito. Ma Martusciello avrà altre occasioni per meritarsi la fiducia anche per la prossima stagione.