Empoli, Andreazzoli esonerato: pronto Iachini

05/11/2018

E' ufficiale: Aurelio Andreazzoli non è più il tecnico dell 'Empoli. Dopo il pesantissimo 5-1 subito al San Paolo, il presidente Corsi ha deciso di cambiare rotta per cercare una nuova guida per l'impresa salvezza. Nonostante alcune discrete prestazioni, dopo la vittoria alla prima giornata, il tecnico di Massa paga la lunga striscia negativa (7 sconfitte e 3 pareggi). Al suo posto dovrebbe arrivare Beppe Iachini.

"L'Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni - si legge nel comunicato del club toscano - A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".



In serata Iachini vedrà i dirigenti dell'Empoli per fare il punto della situazione e limare gli ultimi dettagli tecnici ed economici. A meno di clamorosi colpi di scena, avrà dunque l'arduo compito di conquistare punti pesanti per evitare la retrocessione. Nella scorsa stagione l'allenatore di Ascoli centrò la salvezza con i neroverdi senza grossi problemi, ma poi non venne riconfermato dal club, che preferì invece puntare su De Zerbi. Dopo l'esonero di Ballardini e D'Anna, quella di Andreazzoli è la terza panchina che salta in questo inizio di stagione in Serie A.