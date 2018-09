EMPOLI, TERRACCIANO: "SEMPRE A VISO APERTO"

27/09/2018

Pietro Terracciano è stato tra i migliori in campo in Empoli-Milan, decisiva una parata nel finale su Suso: "Bella partita, fa piacere contro un avversario così, c'era bisogno di una serata come questa e del punto. Non siamo una squadra che pensa solo a difendere a volte lo paghiamo ma è la nostra filosofia".