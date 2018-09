EMPOLI, ANDREAZZOLI: "VOGLIA DI CONFRONTARCI CON UNA BIG"

15/09/2018

Empoli-Lazio per Andreazzoli può essere un piccolo derby: "Ho avuto grandi trascorsi alla Roma, ma si parla del passato remoto e con la Lazio non c'e' niente. E' una curiosita' vostra piu' che un pensiero mio. Sara' una gara normale". Semmai c'e' voglia di confrontarsi: "Siamo incuriositi perche' per la prima volta affrontiamo una squadra di prima fascia. Li stimo moltissimo e stimo anche il loro allenatore, speriamo di riuscire a metterci tutto quello che abbiamo. Ma serve di andare anche oltre". In settimana si e' parlato anche di un possibile cambio di modulo, dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1. "Puo' essere una soluzione, lo abbiamo gia' fatto - ha risposto il tecnico -. A fare la differenza sono anche altre cose. Contera' tanto anche la voglia di superarsi". Andreazzoli fa chiarezza anche sul portiere: "A volte si scrivono notizie e si da' risalto a delle cose che poi non sono reali. Non so da dove sia venuta fuori la storia di un cambio. Gioca Terracciano". Sul fronte 'acciaccati', Pasqual non ha superato il problema ad un occhio e quindi non sara' neanche in panchina, mentre Antonelli prosegue il recupero dal problema muscolare.