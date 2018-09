EMPOLI, ANDREAZZOLI: "NON RIUSCIAMO A CONCRETIZZARE, ECCO IL PROBLEMA"

16/09/2018

"Ci manca la conclusione, non riusciamo a raccogliere. Sono contento dei contenuti, vorrei che i ragazzi fossero gratificati". Lo ha detto il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli commentando la sconfitta della sua squadra contro la Lazio e le difficoltà in zona gol. Se i punti non arrivano "rischia di scemare anche l'entusiasmo, una leva sulla quale noi ci appoggiamo molto - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - L'errore di Caputo? Era quasi impossibile che la palla non entrasse, sarebbe stato un giusto premio per i ragazzi che ce l'hanno messa tutta. E' andata così, cerchiamo di accontentarci".