DUDELANGE, TOPPMOLLER: "RISPETTO MA NON PAURA"

19/09/2018

Dino Toppmoller non nasconde l'emozione in vista della sfida contro il Milan: "Sarà una festa per tutto il Paese, sarà dura ma siamo pronti: tanto rispetto ma non paura". L'allenatore del Dudelange rivela: "Ho sempre simpatizzato per i rossoneri e tifato per Baggio, giocare contro questa squadra è un sogno per me. Higuain giocatore di classe mondiale ma il Milan non è solo lui".