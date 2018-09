DORADOS, MARADONA PERDE: RABBIA VERSO L'ARBITRO

23/09/2018

Seconda partita e prima sconfitta per Diego Armando Maradona sulla panchina dei Dorados: gli Alebrijes De Oaxaca vincono 1-0 e alla fine arrivano le proteste contro l'arbitro. Il Pibe de Oro, più che incolparlo della sconfitta, punta il dito verso la gestione della gara: "Serviva un altro arbitraggio per questa gara, giocata in maniera barbara. Qualcuno doveva controllarle e far rispettare le regole. Non voglio un calcio violento, solo che non si ripeta più".