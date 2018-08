De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari

31/07/2018

Il Bari calcio riparte dunque dalla Serie D con De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese ha spiegato di averlo "scelto perché ha mostrato passione e competenza. Gestisce una società i che partecipa alle coppe europee da tanti anni. Con De Laurentiis ci ho litigato dal primo giorno, ma se si litiga con uno così, significa che è un po' matto ma vero e spontaneo. E' per un polo del calcio del Sud. Per iscritto vorrà una persona suggerita dalla città a testimonanza del rapporto diretto con la città". "Il mio lavoro è finito e torno a fare l'unica cosa che so fare, il tifoso semplice - ha aggiunto Decaro - Partiremo dalla D, dai campi di terra e pietre. Mi farò qualche trasferta perché non dobbiamo andare lontano. Ringrazio le altre societa' partecipanti al bando, da Claudio Lotito alla cordata degli imprenditori baresi, a Nicola Canonico".