DALIC, CT DELLA CROAZIA DALL'INTER: "BROZOVIC STA FACENDO BENISSIMO"

01/10/2018

Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha parlato a Sky Sport dopo la visita all'Inter al Suning Training Center di Appiano Gentile: "E' stato un piacere venire qua a trovare l'Inter. Ho parlato con Spalletti e Ausilio, per me è importante tutelare i calciatori perché non è semplice giocare tante gare. Volevo sapere come stanno, soprattutto Vrsaljko. Ho incontrato Spalletti e abbiamo parlato molto e di questo sono felice. Brozovic sta facendo bene, per me la sua posizione è un po' quella di Modric ma possono giocare sicuramente insieme. Luka è il migliore al mondo, il suo futuro lo deciderà da solo. Io penso solo alla Croazia".