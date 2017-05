Serie A, volata salvezza: al Crotone serve un miracolo

8 maggio 2017

Tre squadre in 5 punti. Con Pescara e Palermo già retrocesse in Serie B, restano Genoa, Empoli e Crotone a contendersi l'ultimo posto buono per rimanere in Serie A. Alla squadra di Nicola, terz'ultima con 28 punti, per salvarsi serve un mezzo miracolo nonostante abbia raccolto il sesto risultato utile consecutivo e sia stata la miglior squadra del campionato nel mese di aprile in cui ha raccolto ben 14 punti, come il Napoli.