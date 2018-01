Serie A: tris del Crotone, Verona ko

21 gennaio 2018

VERONA-CROTONE 0-3 Verona (4-2-3-1): Nicolas 5; Ferrari 5, Heurtaux 5.5 (1' st Pazzini 5), Caracciolo 5.5, Fares 5; Bruno Zuculini 4.5, Buchel 5; Romulo 5, Valoti 5 (15' st Verde 5.5), Matos 5.5; Petkovic 5 (23' st Calvano 5). A disp. : Silvestri, Coppola, Fossati, Kean, Franco Zuculini, Gonzalez, Lee, Bearzotti, Souprayen. All . Pecchia 5 Crotone (4-3-3): Cordaz 6; Sampirisi 6, Ceccherini 6.5, Capuano 6.5, Martella 6; Barberis 7, Mandragora 7, Benali 6.5 (32' st Crociata sv); Ricci 7 (36' st Faraoni sv), Trotta 6 (28' st Budimir 6), Stoian 7. A disp .: Festa, Viscovo, Rohden, Nalini, Izco, Suljic, Pavlovic, Ajeti, Simy. All . Zenga 7 Arbitro : Rocchi Marcatori : 3' Barberis, 9' st Stoian, 22' st Ricci Ammoniti : Ricci (C), Ceccherini (C), Martella (C), Fares (V), Stoian (C), Capuano (C) Espulsi : al 17' st Bruno Zuculini (V) per gioco violento

LE STATISTICHE

• Il Crotone torna alla vittoria in trasferta, dopo quattro sconfitte consecutive in campionato.

• Questa è la seconda partita giocata fuori casa in Serie A in cui il Crotone è riuscito a segnare più di due gol; la precedente è stata contro il Bologna nel novembre 2017.

• Inoltre per il Crotone è la seconda trasferta di Serie A in cui riesce a mantenere inviolata la propria porta; la prima è stata nel maggio 2017 contro il Pescara.

• Per il Verona invece è la quarta sconfitta consecutiva in Serie A, parziale in cui i gialloblu hanno subito mediamente tre reti ad incontro.

• La rete di Andrea Barberis è la seconda segnata complessivamente dal Crotone su punizione diretta in Serie A, dopo quella trasformata da Stoian contro il Cagliari (ottobre 2016).

• Il gol di Barberis (al terzo minuto) è la rete più veloce segnata dal Crotone in questo campionato ed il primo in generale dei calabresi nei primi 15 minuti di gioco.

• Adrian Stoian, al primo gol in questa Serie A, non segnava in campionato da febbraio 2017 (contro il Cagliari).

• Federico Ricci realizza al suo esordio in Serie A con la maglia del Crotone un gol e un assist: non ci era mai riuscito finora nel massimo campionato nella stessa partita.

• Bruno Zuculini è il giocatore che ha ricevuto più cartellini rossi nei cinque maggiori campionati europei 2017/18 (tre).

• Il Verona inoltre è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi in questo campionato (cinque).