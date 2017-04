Serie A: Torino-Crotone 1-1, Simy risponde a Belotti

LA PARTITA

Il Toro domina, ma alla fine viene beffato da Simy per un pareggio che non fa contento nessuno. La squadra di Mihajlovic domina per lunghi tratti, ma Cordaz tiene vivo il Crotone che capitola solo su rigore. Il pareggio del nigeriano classe '92 è una doccia gelata per il popolo granata, ma al triplice fischio di Doveri nemmeno i ragazzi di Nicola possono festeggiare, perché l'inaspettata vittoria dell'Empoli a Firenze allontana la salvezza, ora lontana 5 lunghezze quando mancano solo 6 partite. Il Toro ha sempre i soliti pregi e difetti: crea tanto, ma sbaglia altrettanto e in difesa è sempre fragile. Come contro l'Inter, Hart ci mette del suo e vanifica quanto di buono fatto dai compagni. Un tiratina d'orecchie anche a Mihajlovic, che schiera un Maxi Lopez impresentabile e si corregge dopo 45' con il giovane Boyè che dà la scossa ma non basta.



Mihajlovic cambia ancora modulo e questa volta si affida a un offensivo 4-3-1-2, con Iago Falque sulla linea dei centrocampisti e Ljajic alle spalle della coppia Belotti-Maxi Lopez. Consueto 4-4-2 per il Crotone, galvanizzato dalle due vittorie di fila contro Chievo e Inter che lo hanno rimesso in corsa per la salvezza. Da copione è il Torino a fare la partita, con i calabresi che si difendono e provano a rendersi pericolosi in contropiede. Il muro eretto da Nicola regge senza patemi fino al 35' ed è anzi degli ospiti l'occasione più ghiotta con Trotta che mette a centroarea un bel pallone solo da buttare dentro e sulla ribattuta di Baselli Crisetig calcia alto di pochissimo. Nel finale di tempo sale in cattedra Cordaz che prima dice no a Belotti (35'), poi ipnotizza Maxi Lopez (splendido assist di Ljajic, argentino sprecone) e infine si supera sul serbo, alzando sopra la traversa una palla destinata all'incrocio dei pali.



Mihajlovic lascia negli spogliatoi lo spento Maxi Lopez e inserisce Boyè, passando al 4-2-3-1 visto a Cagliari. La manovra si fa più fluida e il Crotone finisce alle corde, tenuto in piedi solo un grande Cordaz, bravo prima su Zappacosta e poi su Iago Falque, mentre una dose di fortuna non manca sul rasoterra di Boyè finito a lato di pochissimo. Al 20' Doveri punisce con il rigore un contatto Ceccherini-Belotti: dopo le proteste crotonesi, il Gallo spiazza Cordaz per il gol numero 25 in campionato. A questo punto Nicola pesca il jolly dalla panchina: dentro Simy per Martella e passaggio al 4-3-3. E proprio il nigeriano al 39' trova il gol del pareggio, approfittando di un'uscita a vuoto di Hart. Una rete più per il morale che per la classifica, visto che il la vittoria dell'Empoli a Firenze in pieno recupero allontana la salvezza, che passa da 3 a 5 punti. Impresa difficile, ma i ragazzi di Nicola hanno l'obbligo di crederci.