Serie A: Schick non basta, il Crotone batte 2-1 la Samp

LA PARTITA

La salvezza non è più un miraggio per il Crotone di Davide Nicola con sette punti conquistati nelle ultime tre partite, ma il gol di Pasqual nel derby toscano ha riportato il vantaggio dell’Empoli a cinque lunghezze. E così i calabresi sono obbligati a fare risultato anche a Marassi per mantenere vivo il sogno di una rimonta che avrebbe dell’incredibile. Di fronte c’è una Sampdoria senza Muriel e reduce dalla sconfitta 2-1 sul campo del Sassuolo. Nicola conferma il collaudato 4-4-2 e si affida a bomber Falcinelli, 11 reti in stagione. L’unica novità è Nalini sulla corsia di sinistra, a centrocampo, al posto di Stoian. Nessuna sorpresa da Giampaolo con Schick a fare coppia con Quagliarella.



Buon avvio per i calabresi, la prima conclusione verso la porta di Puggioni è un tiro centrale dell’attaccante umbro. Ma ad andare vicina al vantaggio all’8’ è la Samp. Clamoroso disimpegno difensivo di Ceccherini che libera l’area svirgolando e andando a colpire il palo con Cordaz immobile. Al 14’ Quagliarella ha lo spazio giusto per concludere, ma il tiro centrale e potente viene smanacciato da Cordaz sulla traversa. Due minuti e il capolavoro balistico di Shick, palla a giro all’incrocio dei pali, viene vanificato da una posizione irregolare. E’ solo la prova generale per una prodezza. Al 20’ il decimo gol stagionale dell’attaccante della Nazionale ceca è un capolavoro. Il controllo è un sombrero in velocità su Ferrari. Schick si presenta così a tu per tu con Cordaz e lo supera con un tocco forte e preciso. Una rete che per la difficoltà del controllo a seguire, ha ricordato la rete di Bergkamp nel 2002 con la maglia dell’Arsenal.



I pitagorici accusano il colpo e rischiano di capitolare al 26’. Schick, ancora lui, serve in area Praet che arriva a rimorchio e colpisce una clamorosa traversa. La replica è una conclusione di Rosi su calcio d’angolo che Puggioni si ritrova tra i guantoni. Ci provano ancora i calabresi, Falcinelli da fuori area aggiusta la mira, ma il portiere blucerchiato è bravo a togliere la palla dall’angolino. Si ricomincia e la Samp sfrutta le praterie lasciate libere dal Crotone, Quagliarella si invola e cerca con un tocco di beffare Cordaz in uscita disperata, ma la palla si perde sul fondo.



Blucerchiati padroni del campo, ma i calabresi non si arrendono. E Falcinelli ridà speranze di salvezza al Crotone. Su calcio d’angolo la palla buona al centro la mette Trotta con l’attaccante umbro che spinge la palla in rete da pochi passi. Per lui 12esimo centro in un campionato da incorniciare. Purtroppo per i calabresi le brutte notizie che arrivano da San Siro, con l’Empoli avanti sul Milan, rendono obbligatoria una vittoria. Ma la Samp non ci sta e nel giro di due minuti dal 32’ al 34’ Cordaz nega il gol in uscita a Quagliarella e Schick. Il sorpasso al termine di un rettilineo lunghissimo lo firma l’uomo che non ti aspetti. E’ Simy al 35', su assist di Falcinelli, a chiudere con un bel diagonale a rete. Un gol preziosissimo che mantiene vivi i sogni salvezza dei calabresi.