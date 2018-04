Serie A, Sampdoria-Crotone 5-0: blucerchiati da record in casa

LA PARTITA

Il cielo è sempre più blu risuona al Ferraris, blucerchiato per la precisione vista la passione con cui anche i tifosi del Crotone solitamente celebrano l'amato Rino Gaetano. La Sampdoria vola, incanta e diverte, ma soprattutto in casa sa solo vincere e, complice un avversario demoralizzato già dal calcio d'inizio - grave colpa del tecnico oltre che dei giocatori - il quarto successo su altrettante partite interne è un roboante 5-0 che, ci perdoneranno i crotonesi, è più che meritato in una gara senza storia come racconta fedelmente il tabellino.



Che la serata ligure non fosse delle migliori il buon Nicola lo ha potuto intuire a pochi minuti dall'inizio quando Rohden ha dovuto alzare bandiera bianca scombussolando quei piani tattici studiati per tutta la settimana. Non un alibi, certo, forse un segnale perché se al 3' la Sampdoria era già avanti e al 10' la partita già virtualmente chiusa, l'approccio mentale alla sfida ancora prima che tecnico-tattico del Crotone è stato da bocciatura colossale. Umiliante considerando che di fronte c'era la Sampdoria di Giampaolo, una delle squadre più in forma del momento e che puntualmente ha disegnato calcio con semplicità ed efficacia quasi imbarazzante trascinata dalle geometrie di Torreira e dalle trame rifinite da Linetty, Praet e Caprari. Un meccanismo oliato alla perfezione a cui è riuscito praticamente tutto con il sacrificio alla causa di Zapata, non in gol ma tra i migliori in campo, e le triangolazioni palla a terra e veloce da far girare la testa.



Testa usata da Ferrari già al 3' sugli sviluppi di un calcio piazzato, l'ex di turno forse più rimpianto da Nicola, senza esultanza per rispetto al contrario di Quagliarella che al 10', dopo il rigore conquistato da Zapata su Ajeti, ha potuto una volta tanto sfogarsi in Serie A non trovandosi di fronte una ex. E se Budimir prima ancora del quarto d'ora centra la sua traversa, è di Caprari al 39' il tap-in vincente su assist di Zapata che fa calare il sipario sul match con un'ora di anticipo, intervallo compreso. E poco male che Budimir, ancora lui, al 46' questa volta colpisca la traversa giusta.



Nella ripresa è accademia pura per la rabbia più che giustificata di Nicola. Un atteggiamento remissivo imperdonabile per il Crotone che non oppone la minima resistenza, sporca un po' i guantoni di Puggioni giusto per dire di averlo fatto e capitola altre due volte sotto i colpi polacchi di Giampaolo. Prima Linetty assistito da Praet nella sublimazione della loro partita, poi Kownacki entrato da una manciata di secondi ed omaggiato per l'occasione da Cordaz con una svirgolata che gli regala la prima gioia in Serie A e una scala reale di gol che lancia i bluerchiati a quota 17 punti in classifica. Meritati, non c'è che dire.