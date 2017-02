Serie A: Roma corsara, a Crotone finisce 2-0

12 febbraio 2017

LA PARTITA

Torna in campo allo Scida la Roma di Luciano Spalletti e dopo le polemiche della settimana con Nainggolan nella bufera per avere detto: “Odio la Juve”, per il belga ci sono i gradi di capitano complici le assenze di Totti e De Rossi che va a sedersi in panchina. Al suo posto gioca Paredes, con Salah alla prima da titolare dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. Nicola risponde con la sorpresa Tonev al posto di Trotta. Per i calabresi l’obiettivo è non prenderle dopo la buona prova contro la Juventus. E il tecnico l’ha detto chiaro: “Se necessario parcheggeremo il pullman in area”.



Usando una delle frasi che hanno reso celebre Mourinho. Si comincia su buoni ritmi con i calabresi che chiudono bene gli spazi e provano a ripartire con la velocità di Acosty. Dopo 7 minuti il primo squillo giallorosso, Ma Dzeko bravo a controllare in area viene fermato con un intervento al limite della regolarità. E così la prima conclusione nello specchio al 10’ è un tiro dalla distanza di Tonev parato da Szczesny. La svolta potrebbe arrivare al 16’ Ferrari spinge Salah in area, il contatto è lieve e a palla lontana. Ma per l’arbitro Russo è rigore. Sul dischetto ci va Dzeko, ma dopo il clamoroso errore contro l’Udinese il bosniaco sbaglia ancora, questa volta calciando a lato.



La Roma prova a scuotersi, ma Salah arriva in ritardo di testa. I giallorossi alzano il baricentro, comandano il gioco ma le occasioni non arrivano con i ragazzi di Nicola ordinati e ben messi in campo. La svolta al 40’ e il gol porta la firma del giocatore più attivo Radja Nainggolan è bravo a controllare al limite dell’area il passaggio di Salah e a battere Cordaz con un diagonale preciso. Per il belga sesto centro in campionato, record eguagliato in Serie A. Il Crotone reagisce, ma senza impegnare Szczesny e si va al riposo con i giallorossi avanti 1-0. Si riparte senza cambi e con la Roma che prova a chiuderla. Ma Dzeko dimostra di non essere in giornata facendo scorrere un pallone solo da spingere in rete. Poi sulla palla arriva Salah, ma la conclusione è debole e centrale.



Si aprono gli spazi e in un minuto dall’ 8’ al 9’ prima Dzeko prende la traversa, poi Fazio tutto solo in area colpisce il palo. Il Crotone reagisce e un brivido passa sulla schiena dei tifosi della Roma quando Falcinelli tira un diagonale che Szczesny si butta in rete. Ma il giocatore è in fuorigioco. I calabresi spingono e Acosty è bravo e preciso da fuori area ma il portiere polacco questa volta c’è. Continua il pomeriggio da dimenticare di Dzeko e Spalletti prova a scuoterlo richiamandolo continuamente dalla panchina. A un quarto d’ora dalla fine Nicola si gioca tutto fuori un difensore Dussene e dentro Trotta, ma come spesso accade sono i giallorossi a trovare il raddoppio. Salah perfora la difesa calabrese e mette al centro una palla solo da spingere in rete per Dzeko che riscatta una prestazione deludente. Per lui, in una stagione da scarpa d’oro, il diciottesimo gol in campionato.