Serie A, Napoli senza pietà: il Crotone retrocede in Serie B

Una festa era assicurata, la seconda era più improbabile e infatti non si è consumata. Il Napoli chiude il suo campionato senza scudetto ma con tanti record e con l'affetto dei tifosi che hanno riempito lo stadio, hanno omaggiato i propri giocatori per la stagione conclusa e hanno salutato Reina e Maggio, che lasciano il club. Di contro, la tremenda delusione del Crotone: l'anno scorso il miracolo con Nicola, quest'anno Zenga, subentrato a dicembre, non è riuscito a ripetersi. Un dramma sportivo che i calabresi non hanno saputo evitare per due motivi: una paura tremenda di perdere, trasformatasi in un atteggiamento contratto e deleterio; la grande capacità del Napoli di palleggiare, di non snaturarsi e di pressare, restando identico a se stesso anche nell'ultima di campionato.



Partita senza storia e che ha reso del tutto inutili tutti i ragionamenti, i calcoli e le combinazioni per capire chi sarebbe retrocesso: in B con Benevento e Verona ci va il Crotone. Il San Paolo, gremito e vestito a festa, caldissimo e pieno di amore per la sua squadra, ha visto un Crotone atterrito e un Napoli concentrato e non disposto a lasciare libera la strada ai calabresi. Primi 20' senza troppe emozioni, poi Insigne ha cliccato sul tasto dell'attivazione del genio personale e ha iniziato a dipingere palloni classici (per il suo modo di giocare), conosciuti ma imprendibili.



Al 23' il pallone sul secondo palo, a spiovere, a trovare la testa di Milik, al quinto gol in stagione. Al 32' lo stesso spartito: Insigne che si diverte sulla destra, poi pennella sul secondo palo per il gol di Callejon, il decimo in campionato da sommarsi ai 10 assist. È stato un match nel quale sono emerse tutte le qualità della squadra di Sarri: palleggio, trame, pressing, capacità di fare male e tanta, tantissima qualità.



Il migliore del Crotone, per intenderci, è stato Cordaz: incolpevole sui gol, miracoloso sui tiri da fuori di Zielinski, Callejon e Mertens (con l'aiuto del palo). Zenga ha assistito alla retrocessione del suo Crotone senza riuscire ad instillare il coraggio necessario ai suoi. Neanche i cambi hanno dato la scossa: Reina non si è praticamente mai sporcato i guanti, nemmeno nel finale quando Tumminello l'ha bucato per il 2-1, bello ma inutile.



E così la stagione si chiude con un San Paolo davvero grato a Sarri e ai suoi, con l'omaggio a Reina, il saluto a Maggio ("Sei l'esempio", lo striscione per lui), i boati per Insigne, Milik e Hamsik, entrato nel finale. 91 punti, tanto bel calcio, nessun titolo ma un'affetto vero e profondo. Tra i cori dei tifosi azzurri il Crotone saluta la A a testa altissima, avendo mostrato a tratti un calcio e una fierezza da squadra da campionato maggiore. Se continuerà così, tornerà presto sui campi di A.