Serie A: Lazio-Crotone 4-0, Inzaghi torna a correre

LA PARTITA

Poker natalizio per la Lazio, che torna a vincere all'Olimpico (non succedeva da due mesi in campionato) e soprattutto torna a dare ossigeno alla classifica dopo il solo punto nelle ultime due gare. In realtà, al di là del risultato, sbrigare la pratica Crotone non è stato così semplice per i biancocelesti, in difficoltà nel primo tempo e straripanti soltanto in seguito al 2-0 firmato Immobile. Ed era stato proprio Ciro, al minuto 56, a innescare il vantaggio in un match che altrimenti rischiava di mettersi davvero in salita per la banda di Simone Inzaghi. Per 45', infatti, il Crotone tiene benissimo il campo e non concede il minimo spazio: il 4-3-3 di Zenga (in tribuna per la squalifica), che conferma lo stesso 11 visto col Chievo, è un 4-5-1 senza palla e intasa la mediana, dove quindi il 3-5-1-1 laziale non riesce a esprimersi. Immobile, isolato al centro dell'attacco, non riceve rifornimenti da Luis Alberto e anche Milinkovic-Savic, che parte da mezz'ala sinistra per poi inserirsi, non ha fisicamente spazio per giocare come vorrebbe.



In una situazione così equilibrata ci vuole la scossa di Immobile per rompere lo 0-0 e arriva al 56' quando il centravanti vince il contrasto con Ajeti e si invola verso la porta: Lukaku si smarca dalla parte opposta e per il belga è un gioco da ragazzi appoggiare in rete a porta vuota. Inzaghi, che in vista dei tanti impegni schiera qualche novità (dentro Murgia, Patric, Wallace e Lukaku), al 65' va sul sicuro e inserisce Lulic e Leiva per dare solidità in mezzo. Il bosniaco, fresco e motivato, entra carico e prima sforna l'assist per il 2-0 di Immobile (colpo di testa all'angolino al 78'), poi infila il 3-0 su assist dello scatenato Felipe Anderson, dentro all'83' e finalmente recuperato. A un minuto dal gong c'è gloria anche per il brasiliano, in gol su assist di Parolo per completare la festa: sul treno per la Champions, nell'ultima carrozza, c'è ancora la Lazio.